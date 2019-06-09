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Москаль пішов з партії Порошенка, якої вже немає
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль написав заяву в Центральну раду політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» про вихід із партії.
«Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка «Солідарність», – йдеться в заяві на сайті Москаля. – Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність».
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