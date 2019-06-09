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Річку Рось отруєно: у Білій Церкві відключають воду

У селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області автомобіль з інсектицидами перекинувся в притоку річки Рось, внаслідок чого може бути забруднено річку.


Про це повідомляє в неділю Білоцерківська районна державна адміністрація (Київська область), інформує Українська правда.

«В селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області сталася аварія. Під час транспортування 1 тони інсектициду «Нурал B» автомобіль перевернувся в притоку річки Рось. На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини!» - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження.

«Звертаємося до усіх мешканців з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось. Також, 9 червня о 23-00 буде відключене водопостачання», - повідомили в Білоцерківській РДА.

Як повідомляє Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось, в ніч на неділю, в результаті ДТП, автомобіль «Мерседес Спринтер», який перевозив інсектицид «Нурел Д2, перекинувся на березі притоку р. Рось в с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області.

«Нез’ясована кількість інсектициду потрапила в притоку р. Рось, на відстані близько 5,4 км до гирла. На даний час проводяться роботи органами ДСНС по вилученню із водного об’єкта контейнерів із даним препаратом», - йдеться в повідомленні.

РОВР річки Рось зазначає, що повідомив органи ДСНС, органи місцевого самоврядування, водоканали, які можуть потрапити в зону можливого забруднення.

«Просимо громадян утриматись (тимчасово) від загального водокористування русловими водними об’єктами на р. Рось (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв)», - йдеться в повідомленні.


"ОБКОМ"

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09 Июня 2019 15:58

 

 

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