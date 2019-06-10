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У Вінницької ОДА запевняють: витік хімікатів у річку Рось не представляє небезпеки – навіть для риб і жаб

Заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гижко заявив, що внаслідок ДТП в Погребищенському районі у водойми потрапили 747 літрів гербіцидів та фунгіцидів різного класу, однак серед них не було небезпечних інсектицидів, що становлять небезпеку для життя людей.


Про це повідомляє місцеве видання «Вежа», інформує РБК-Україна.

Гижко підкреслив, що інформація про витік у притоку річки Рось інсектициду «Нурал-В», поширена раніше в ЗМІ, не відповідає дійсності.

«Усі ці речовини (які потрапили до водойми) - це речовини другого-третього класу небезпеки. Після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день. Станом на 8 ранку 10 червня у результаті забору води на кордоні Вінницької та Київської областей не зафіксовано концентрацій небезпечних речовин, які перевищують гранично допустиму норму», - підкреслив чиновник.

Він пояснив, що такі норми перевищено лише безпосередньо на місці потрапляння гербіцидів та фунгіцидів у воду. Зазначається, що та частина водойми огороджена обмежувальними стрічками, а місцеве населення попередили про небезпеку.

Крім того, він заявив, що у притоці річки Рось та найближчих водоймах не зафіксовано загибелі риби або іншої фауни.

«Зараз ми спостерігаємо підвищення температури, відтак риба може гинути через недостатність кисню у воді. Але масового мору риб чи жаб ми не фіксуємо. Якщо побачимо мертву рибу - спочатку з'ясуємо, від чого вона загинула, а потім повідомлятимемо», - заявили в ОДА.

Нагадаємо, через витік хімікатів у Вінницькій області комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Білоцерківського району Київської області прийняла рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня.


"ОБКОМ"

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10 Июня 2019 12:41

 

 

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