Службу зовнішньої розвідки довірили нардепу від «Батьківщини»

Зеленський призначив керівником Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва, повідомив заступник голови адміністрації Зеленського Руслан Рябошапка.

Про це повідомило Радіо Свобода.

У березні 2014 році Бухарєв був призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

У жовтні 2014 року він був обраний народним депутатом по 162 виборчому округу в Сумській області. Наразі є членом депутатської фракції партії «Батьківщина».