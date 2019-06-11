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Звільнено керівників СБУ у 6 регіонах
Про це йдеться в указах Зеленського.
Укази оприлюднено на сайті Зеленського:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №399/2019
Про звільнення Р.Сторожука з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №398/2019
Про звільнення О.Довженка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №397/2019
Про звільнення О.Ткачука з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №396/2019
Про звільнення В.Пахнюка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №395/2019
Про звільнення Ю.Фелонюка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №394/2019
Про звільнення О.Зозулі з посади начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області
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