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Абромавичусу знайшлась посада

Екс-міністр, радник Зеленського Айварас Абромавичус буде наглядати за «Укроборнпромом».


Про це говориться в указі Зеленського №402/2019:

«Питання Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»

Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» постановляю:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 309 «Про членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» (зі змінами, внесеними Указами від 17 листопада 2016 року № 510 та від 18 січня 2018 року № 8):

призначити АБРОМАВИЧУСА Айвараса членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою);

y зв’язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Я.Скалька, І.Черкаського абзаци третій, четвертий виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

12 червня 2019 року

Нагадаємо, що раніше Абромавичус казав, що не має бажання працювати ані «у Зеленського», ані у Раді.


"ОБКОМ"

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12 Июня 2019 13:31

 

 

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