|
|
|
Стало відомо, коли КС продовжить розгляд справи про розпуск Ради
Велика палата Конституційного Cуду 18 червня продовжить розгляд справи щодо конституційності указу Зеленського про розпуск Верховної Ради.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду, повідомляє Укрінформ.
«Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», - йдеться у порядку денному на 18 червня.
Розгляд справи відбудеться під час закритої частини пленарного засідання.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку