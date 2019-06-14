Зеленський вже опанував «нову» традицію – щось «пафосно» дарувати до професійних свят

Зеленський десь знайшов 200 автівок - і подарував їх медикам! І сфотографувався з ключем від авто! І написав про це!.. «Нове обличчя влади» - жодного дешевого піару.

Пам’ятаєте, як у новорічну ніч на «плюсах» Коломойського-Зеленського рішуче покінчили з «традицією показувати президентів під бій курантів» - тому що настав «новий час»?..

Ось документ нової епохи:

«Життя і здоров’я людей – найцінніше. Життя і здоров’я дітей – безцінне.

Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах.

Поруч зі мною – одна із 200 спеціальних швидких, які будуть передані їм.

Придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами.

136 швидких Peugeot та Ford поїдуть у міста.

64 Toyota Sequoia та інших автомобілів з підвищеною прохідністю передаємо сільським громадам.

Перші тридцять швидких дістануться лікарень вже у найближчі дні, решта – протягом трьох місяців.

Робитиму все, щоб такі приємні новини з’являлися часто, не лише з нагоди свята.

Українських медиків – з прийдешнім святом!

Усім українцям – міцного здоров’я!» (кінець цитати)