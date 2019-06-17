Новинський звозив Онуфрія Московського патріархату до Гундяєва, але згодом злякався (фото)

Народний депутат України від партії «Опоблок» Вадим Новинський і голова УПЦ Московського патріархату Онуфрій зустрілися в Росії з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом (Гундяєвим).

Про це Новинський повідомив учора на своїй сторінці у Facebook, інформує Радіо Свобода.

«Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі (монастир РПЦ в місті Сергіїв-Посад Московської області Росії). День святої Трійці», – написав Новинський та оприлюднив фото з Гундяєвим та Онуфрієм.

Згодом Новинський видалив свій допис.

На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври вказано, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння голови РПЦ Кирила. Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія «особливою радістю».

На з’їзді «Опозиційного блоку» (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є «єдиною канонічною церквою в Україні».