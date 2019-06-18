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Голова зовнішньої розвідки розповів про «особисті відносини» з Зеленським

Коли Бухарєв очолював податкову міліцію, «Квартал» безкоштовно виступав в його депутатському окрузі – «уявіть собі»…


Глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв підтвердив, що більше десяти років знайомий з Зеленським, але стверджує, що не спонсорував концерти «Кварталу 95» в своєму депутатському окрузі. Про це нещодавно призначений Бухарєв сказав в інтерв'ю «Цензор.нет».

Зокрема, чиновник сказав, що йому «важко вже згадати», коли познайомився із Зеленським.

«Ми знаємо один одного більше десяти років, мені давно подобалася їхня творчість, сміливість, з якою вони робили сатиру на владу», – розповів глава зовнішньої розвідки.

Він стверджує, що одного разу запропонував студії Зеленського приїхати в своє рідне місто і дати там концерт. «І уявіть собі, вони погодилися! Відразу хочу сказати – я ніколи не наймав «95-й квартал» за гроші, це просто особисті відносини», – додав Бухарєв.

(Від «Обкому»: Як відомо, В. Бухарєв у 2007–2010 роках був першим заступником голови Державної податкової адміністрації України - начальником податкової міліції. Саме тоді і склалися його «особисті відносини» з «Кварталом»)

Крім того, Бухарєв прокоментував нерухомість своєї родини, додавши, що в його доходах «нічого надприродного немає».

«Я отримав квартиру від СБУ на Харківському масиві, багато років жив там, нерухомість придбана з'явилася не відразу, а вже коли мені було за 50 років, я став генерал-лейтенантом. Я часто був за кордоном у службових питаннях, проводив операції, у мене були відрядження, і ми з дружиною робили певні заощадження. Гроші на будівництво брали в борг», – пояснив розвідник.

У 2000-х роках Бухарєви вклали гроші в будівництво квартири на вулиці Білоруській за «доступною ціною».

Саме цю квартиру, за словами начальника Служби зовнішньої розвідки, він нещодавно подарував доньці.

«Я попросив нотаріуса дати чесну оцінку квартири, нічого не занижувати. Нотаріус подивилася по інтернету ціни і відразу вписала, ціну вписали раз в десять вище, ніж була ціна покупки... Вона подорожчала, звичайно, після спорудження будинку, ну і місце популярне виявилося», – додав Бухарєв.

Коментуючи свій будинок в селі Вишеньки, він сказав, що там «одна з найнижчих цін на землю», а його родині вона «дісталася даром». Ділянку у 25 соток отримав тесть Бухарєва, а потім земля перейшла йому у спадок.

Нагадаємо, 11 червня Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.

Як виявилось, раніше він неодноразово організовував виступи «Кварталу 95» у своєму депутатському окрузі. З артистами «Кварталу» товаришують також його дружина і донька.


Українська правда

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18 Июня 2019 19:37

 

 

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