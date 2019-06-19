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Представник Зеленського у Кабміні оголосив про кінець «Роттердаму+»

Фактично це відбулося ще у травні.


Про це представник Зеленського у Кабміні Андрій Герус написав сьогодні у Facebook:

«Роттердам+ закінчився…

Де-факто теплова генерація вже не заробляє Роттердам+.

За даними НКРЕКП, розрахунковий тариф ТЕС згідно формули Роттедам+, який мав бути 1 півріччі 2019 року, мав складати 2 грн за кВт-год.

Проте вже у останню декаду травня такий тариф впав до 1,53 грн/кВт-год, що на 24% нижче.

За першу декаду червня тариф ще знизився - до 1,43 грн, що на 29% нижче від відповідного тарифу згідно Роттердам+.

Сезонність не має суттєвого впливу на такі тарифи… можна порівняти такий тариф із відповідними періодами 2018 року… В останню декаду травня та першу декаду червня цього року тарифи ТЕС на 17%-24% нижче, аніж минулого року у ці ж періоди.

Таким чином, за червень вугільні електростанції отримають приблизно на 1,5 млрд грн менше грошей, аніж отримали би при фактичному тарифі Роттердам+.

Загалом за 2 квартал 2019р. при фактичній формулі Роттедам+ тарифна виручка була б на 3 млрд грн більша.

Якщо чесно, то деякі вугільні електростанції у червні будуть навіть збитковими, ну нічого доведеться також затягнути пояс. Фактична ліквідація Роттердам+ відбулася завдяки діям широкого кола осіб, великому публічному резонансу, висвітленню цієї корупційної формули у медіа, соц мережах і т.д. Коротше, ми зробили її разом:).

Але щоб не було і формального існування цієї формули, Президент подає законопроект у парламент, щоб змінити Р+ на Р-. Це діаметрально протилежна позиція до позиції Петра Порошенка, який виправдовував існування Р+ то вимогами МВФ, то якимось іншими видумками» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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19 Июня 2019 13:33

 

 

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