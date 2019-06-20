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«Інформаційний спротив» просить не поширювати домислів про причини та обставини загибелі Дмитра Тимчука

Про це йдеться у заяві групи «Інформаційний спротив».


Заяву оприлюднив у Facebook Костянтин Машовець:

«Заява групи «Інформаційний спротив»

19-го червня трагічно загинув один з координаторів та співзасновників групи «Інформаційний спротив», народний депутат України та підполковник запасу Збройних Сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

Група «Інформаційний спротив» та колектив Центру військово-політичних досліджень висловлюють з цього приводу глибоке співчуття усім рідним і близьким нашого друга та колеги.

Дмитро завжди був справжнім професіоналом. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті як людина твердих патріотичних переконань, непохитних моральних принципів, якими він ніколи не поступався. Саме завдяки людським і професійним якостям Дмитра вдалося зібрати однодумців, які з самого початку російської агресії і до цього дня захищали Україну на інформаційному фронті. Його життєвий та професійний шлях був сповнений вагомих досягнень на користь своєї Батьківщини. Ми пам’ятатимемо його як чесну, порядну людину і справжнього Офіцера.

Ми понесли непоправну втрату, але ми не збираємося припиняти свою діяльність на користь Україні.

Дмитро завжди був сповнений нових ідей і творчих планів. І ми продовжимо справу, яка була сенсом його життя.

Група «Інформаційний спротив» і надалі усіма силами відстоюватиме національні інтереси України. І ми обов'язково реалізуємо всі задуми, до яких мав відношення наш загиблий колега.

Група «Інформаційний спротив» щиро вдячна усім, хто висловив нам, рідним, близьким та друзям Дмитра в цей важкий час слова підтримки та співчуття.

Звертаючись до вітчизняних та закордонних ЗМІ, а також всіх тих, кого не залишила байдужими ця трагедія, просимо не поширювати домислів про її причини та обставини. Вважаємо необхідним дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням та повагою.

Група «Інформаційний спротив»


"ОБКОМ"

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20 Июня 2019 10:19

 

 

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