ЦВК перевіряє наявність у кандидата від «Слуги народу» ізраїльського громадянства

Центральна виборча комісія має дані про наявність у кандидата від партії «Слуги народу» Олександра Куницького про подвійне громадянство та паспорт Ізраїлю.

Інформацію про це 29 червня підтвердив радник голови ЦВК Олександр Остапа, повідомляє ГМ «ОПОРА», пише Українська правда.

«Є матеріали про те, що у Куницького є подвійне громадянство і про паспорт. Наразі у ЦВК є усі доказові документи. Зараз проходить дослідження. Коли його буде завершено, буде ухвалено відповідне рішення», - заявив Остапа.

Представник ЦВК не уточнив, скільки часу може зайняти перевірка отриманої інформації.

Олександр Куницький балотується по 169 одномандатному виборчому округу у м. Харкові.

Раніше «5 канал» повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна «громадянина Ізраїлю Олександра Куницького».

Згідно довідки, кандидат від «Слуги народу» був зареєстрований за адресою Хайфа, вул. Га-Тихон, 7, 2.

Сам Куницький наявність громадянства Ізраїлю спростовує.

Документи, що нібито підтверджують подвійне громадянство Куницького, у соцмережі оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, розмістивши нібито копію паспорта Куницького.