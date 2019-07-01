Окупанти обстріляли автомобіль з військовими медиками: є загиблий і поранені

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У повідомленні говориться:

«Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту ВОДЯНЕ, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили у автомобіль «Хаммер» з ПТКР.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик перебуває у критичному стані.

Командування Об'єднаних сил наголошує, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Підступний обстріл санітарного автомобіля збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм».