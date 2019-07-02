Біля Донецька поранено двох медиків-волонтерів

Двоє медиків-волонтерів дістали поранень унаслідок обстрілу їхнього автомобіля на автодорозі Мар'їнка - Красногорівка в Донецькій області.

Як повідомляє у вівторок відділ комунікації поліції Донецької області, від працівників Центральної міської лікарні м. Курахового до поліції надійшло повідомлення про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам (42 і 32 рік).

«За їхніми словами, кульових поранень вони дістали під час снайперського обстрілу, рухаючись автомобілем автодорогою між м. Мар'їнкою і м. Красногорівкою», - зазначено в повідомленні.

Наразі постраждалі перебувають у військовому госпіталі м. Покровська.

Поліцейські встановлюють усі обставини події. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).