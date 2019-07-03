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Обвинуваченого в держзраді колишнього перекладача Гройсмана відпустили під домашній арешт

Голосіївський районний суд Києва 3 липня відпустив колишнього перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова, обвинуваченого в державній зраді, з СІЗО під домашній арешт.


Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Адвокат Валентин Рибін подав клопотання про зміну запобіжного заходу 2 липня. Він попросив суд призначити Єжову нічний домашній арешт з 22:00 до 7:00. Своє прохання адвокат обґрунтував тим, що нещодавно Конституційний суд скасував норму, згідно з якою до обвинувачених у державній зраді застосовується тільки найжорсткіший запобіжний захід – тримання під вартою. Він також додав, що під час суду сторона обвинувачення, на його думку, не довела ані провину Єжова, ані те, що у разі звільнення з-під варти він може переховуватися або впливати на свідків.

У відповідь прокурор Ігор Кринін подав зустрічне клопотання. Він попросив продовжити Єжову арешт з правом виходу під заставу в розмірі 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Прокурор обґрунтував необхідність такої міри тим, що, за даними контррозвідувального управління СБУ, перекладач може втекти до Росії.

3 липня головуюча суддя Олена Первушина оголосила рішення, згідно з яким клопотання прокурора було відхилено, а захисту – задоволено частково. Суддівська колегія призначила Єжову цілодобовий домашній арешт і зобов’язала носити електронний засіб контролю. Своє рішення судді обґрунтували тим, що прокурор у своєму клопотанні не довів, що в разі виходу підсудного з СІЗО він може сховатися, вплинути на свідків або знищити докази.

СБУ затримала особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебуває під арештом. Проти Єжова відкрили провадження за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада.

За версією слідства, перекладач був завербований російськими спецслужбами під час поїздки до Санкт-Петербурга в червні 2017 року. СБУ і військова прокуратура вважає, що він надсилав у розвідуправління Росії електронною поштою закриту інформацію про роботу уряду України і його голови Володимира Гройсмана.

У серпні 2018 року справу Єжова почав розглядати Голосіївський районний суд Києва.

Сам перекладач не визнає провини і заявляє, що справа проти нього політично мотивована. Він підтверджує, що надсилав інформацію про діяльність прем’єр-міністра на електронну пошту, яка вказана в обвинувальному акті, але каже, що вона не належить представникам російських спецслужб.


"ОБКОМ"

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03 Июля 2019 18:56

 

 

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