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Наші морпіхи ліквідували начальника розвідки банди «Оплот»
Під окупованим Докучаєвськом ліквідовано начальника розвідки «бригади» (колишнього «батальйону») бойовиків «Оплот».
На Донеччині ліквідували командира розвідки «5 ОМСБр «Оплот» 1 aрмійського корпусу» терористів Євгенія Новікова з позивним «Скіф». Про це у Facebook повідомив 137-й окремий батальйон морської піхоти.
«За дивних обставин загинув начальник розвідки сепаратистів. Працюємо далі...» – йдеться в повідомленні.
Про загибель терориста повідомили також ресурси терористів. Відзначається, що бойовик був з шахтарського селища біля Макіївки. В рядах терористів - «з перших днів війни».
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