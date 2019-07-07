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Кандидат у нардепи від «Слуги народу» нарешті визнав своє ізраїльське громадянство

Раніше «слуга» Куницький це вперто заперечував.


Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» по 169 одномандатному виборчому округу у Харкові Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

Про це він заявив 6 липня на зустрічі з виборцями в Харкові, передає UA:Харків.

«Я емігрував зі своїм батьком в 12 років до Ізраїлю. У 2002 році вступив на службу до армії Ізраїлю. Чим я дуже пишаюся. У 2005 році, після армії, я повернувся до України. З того часу я проживаю в Україні», - розповів Куницький.

Він додав, що звернувся до посольства Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

«З моменту подачі моєї заяви в ЦВК, я написав заяву до Генерального консульства Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства», - зазначив Куницький.

Нагадаємо:

Раніше «5 канал» повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна «громадянина Ізраїлю Олександра Куницького».

Згідно довідки, кандидат від «Слуги народу» був зареєстрований за адресою Хайфа, вул. Га-Тихон, 7, 2.

Документи, що підтверджують подвійне громадянство Куницького, у соцмережі оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, розмістивши копію паспорта Куницького.

Сам Куницький наявність громадянства Ізраїлю спростовував.

ДИВ. ТАКОЖ: ЦВК перевіряє наявність у кандидата від «Слуги народу» ізраїльського громадянства


Українська правда

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07 Июля 2019 08:25

 

 

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