В ОБСЄ ухвалили резолюцію проти «Турецького потоку» і «Північного потоку-2»

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) прийняла резолюцію щодо енергетичної безпеки в Європі, де згадуються газопроводи «Північного потоку-2» і «Турецький потік».

Як повідомляє РБК-Україна, в документі резолюції вказані російські проекти, що їх визнано потенційним засобом економічного і політичного примусу держав, залежних від постачання російського газу. Поправка про включення пункту, що стосується «Турецького потоку» і «Північного потоку-2», в резолюцію «Енергетична безпека в регіоні ОБСЄ» парламентарія Рути Милюте була запропонована американською делегацією.

Американський конгресмен Лі Зелдин заявив, що мова йде про «зростання опори на одне джерело енергоресурсів». Від цього можуть постраждати країни Центральної та Східної Європи. Він пояснив, що «Турецький потік» підвищить здатність РФ виявляти вплив на інші країни, а це може привести до негативних наслідків.

«Ми думаємо, що демократичні інститути не можуть бути заручниками енергопостачань, пов'язаних з «Північним потоком-2» і «Турецьким потоком», - заявив Зелдин.