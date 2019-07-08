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У ЦВК заявили про виграну в суді апеляцію: повторного жеребкування партій не буде – будуть вибори

Верховний суд України задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов’язував провести повторне жеребкування партій.


Про це у Facebook повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

«Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути!» - написала Бернацька.

Водночас ані на сайті Верховного суду, ані на його сторінці соцмережі Facebook поки що немає рішення у справі про повторне жеребкування номерів партій.

Раніше адмінсуд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести пережеребкування партій. Відповідний позов подала «Аграрна партія України». Приводом для цього стало те, що партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі присвоїли 22-й номер у бюлетені без жеребкування.

Центрвиборчком подав апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.


"ОБКОМ"

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08 Июля 2019 10:03

 

 

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