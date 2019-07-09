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Апеляційний суд визнав незаконним підвищення ціни на газ і тепло у 2016 році

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду за позовом Юлії Тимошенко до Кабінету міністрів і «Нафтогазу», яким визначається порядок формування ціни на природний газ для потреб населення і теплокомуненерго.


Про це йдеться в повідомленні Судово-юридичної газети.

Суд підтвердив незаконність постанови Кабінету міністрів №315 від 27 квітня 2016 року.

«Таким чином, ціна на газ, яка діяла 2,5 роки відповідно до постанови КМУ №315, визнана незаконною. Як зазначає юридична спільнота, правові наслідки будуть дуже потужними: теплокомуненерго можуть вимагати перерахунку, а споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло», - йдеться в повідомленні.

Суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Кабінету міністрів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, відкритого акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Щербань Тамари Миколаївни.

Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість і незаконність тарифів на газ. Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури прийняття зазначеної постанови.

Нагадуємо:

У березні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом лідера партії ВО «Батьківщина» Тимошенко і громадського руху «Тарифна мобілізація» визнав протиправною і недійсною постанову уряду №315.

Постанова встановлювала єдину ціну на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ).

Водночас, згідно з даними у базі на сайті Верховної Ради, вказана постанова є не чинною.

Розпорядження уряду, яке оскаржувала Тимошенко, втратило чинність на підставі постанови КМ № 867 від 19.10.2018.

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування схваленої Кабінетом міністрів формули формування ціни на газ у кримінальній справі щодо зловживання владою або службовим становищем. Зокрема досліджуються обставини встановлення протягом 2016-2017 років державних регульованих цін на природний газ для забезпечення суспільних інтересів шляхом прийняття Кабінетом міністрів відповідних постанов від 27.04.2016 №315 та від 22.03.2017 №187.

Постанови Кабміну №315 та №187 стосуються встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яка визначається згідно з даними агентства Platts European Gas Daily (так звана формула «Дюссельдорф+»).


Економічна правда

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09 Июля 2019 10:50

 

 

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