ФСБ РФ пред'явило остаточні обвинувачення всім полоненим українським морякам

Висунуто остаточні обвинувачення всім 24 українським морякам, заарештованим у районі Керченської протоки восени 2018 року, розслідування справи завершено.

Про це повідомив координатор команди захисту військових, адвокат Микола Полозов, інформує Інтерфакс-Україна.

«Слідче управління ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. Це означає, що активна фаза розслідування справи, пов'язана зі збором та процесуальним закріпленням доказів, завершена», - повідомив він.

Адвокат уточнив, що наразі триває досудове слідство у справі, в рамках якого захист і обвинувачені наприкінці липня планують розпочати вивчення матеріалів справи.

Матеріали справи становлять близько 20 томів. На їх вивчення, вважає Полозов, буде потрібно не менш як три місяці.

За словами адвоката, наступного тижня слідство має намір звернутися в Лефортовський суд Москви з клопотанням про продовження терміну арешту стосовно всіх моряків. За інформацією захисника, судові засідання щодо продовження запобіжного заходу пройдуть 17 липня.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію негайно передати Україні заарештованих моряків.