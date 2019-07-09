 

09 июля

23:12

Суд звільнив з-під варти «екс-міністра охорони здоров

21:03

ФСБ РФ пред'явило остаточні обвинувачення всім полоненим українським морякам

19:23

Звільнено керівників чотирьох митниць

18:55

Головним представником ЄС в Україні призначили естонського дипломата

18:37

Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності

18:27

Міністру Насалику повідомили про підозру

18:03

Зеленський підписав указ про «ефективну» боротьбу з контрабандою і корупцією на митниці

17:32

Одеський суд повністю виправдав мера Труханова

17:20

НАБУ та СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна

16:32

Зеленський повернув Безсмертного до «мінського процесу»

16:21

Заступник голови фракції БПП побачила свій рейтинг – і знялася з виборів

16:06

В уряді спростували новину про затримання глави Фонду держмайна (фото)

15:24

Зеленський підписав указ про покращення Інтернету

10:50

Апеляційний суд визнав незаконним підвищення ціни на газ і тепло у 2016 році

10:38

Протягом двох років на імітацію «захисту інформаційного простору» Мінстець витратило 400 млн бюджетних гривень

09:54

Московські організатори «телемосту посмішок і щастя» хотіли показати всю підлість і огидність «загадкової російської душі»

08:08

Дoба ООС: знищено двох окупантів

08 июля

20:59

Секретар РНБО дійшов висновку: телеміст скасовано – інформвійна продовжується

18:59

Заява саміту Україна - ЄС: «Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу рейсу MH17»

18:46

Зеленський хоче почати відбудувати міст у Станиці Луганській – не чекаючи демонтажу бойовиками своїх укріплень

18:31

На саміті Україна-ЄС підписано декілька угод на 127 млн євро

18:14

Вже колишній кандидат від «Слуги народу» заявляє, що її виключили зі списку партії за «позицію щодо ПриватБанку», скаржиться на погрози і «шавок»

16:18

Віце-прем'єра з питань європейської інтеграції України не пустили на саміт Україна-ЄС

15:56

Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ

15:14

ГПУ викликала на допит власника телеканалу NewsOne та ведучого

14:53

Справу Єфремова перенесли до Києва

14:31

Головний «слуга народу» пояснив, чому кум дружини Медведчука залишився у списку кандидатів

13:26

Телеканал Медведчука скасував «міст» з Росією

13:16

Зеленський не встиг вчасно прийняти рішення щодо закону про імпічмент – бо Порошенко теж так робив

12:45

Зеленський проводить нараду з приводу «телемосту» і вже записав звернення до українців, якими «маніпулюють»

ФСБ РФ пред'явило остаточні обвинувачення всім полоненим українським морякам

Висунуто остаточні обвинувачення всім 24 українським морякам, заарештованим у районі Керченської протоки восени 2018 року, розслідування справи завершено.


Про це повідомив координатор команди захисту військових, адвокат Микола Полозов, інформує Інтерфакс-Україна.

«Слідче управління ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. Це означає, що активна фаза розслідування справи, пов'язана зі збором та процесуальним закріпленням доказів, завершена», - повідомив він.

Адвокат уточнив, що наразі триває досудове слідство у справі, в рамках якого захист і обвинувачені наприкінці липня планують розпочати вивчення матеріалів справи.

Матеріали справи становлять близько 20 томів. На їх вивчення, вважає Полозов, буде потрібно не менш як три місяці.

За словами адвоката, наступного тижня слідство має намір звернутися в Лефортовський суд Москви з клопотанням про продовження терміну арешту стосовно всіх моряків. За інформацією захисника, судові засідання щодо продовження запобіжного заходу пройдуть 17 липня.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію негайно передати Україні заарештованих моряків.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

09 Июля 2019 21:03

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (30)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (65)

Урочистого рукостискання від Зеленського (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 