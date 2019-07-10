 

10 июля

08:35

Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій

08:13

Доба ООС: постраждали 9 українських військових

09 июля

23:12

Суд звільнив з-під варти «екс-міністра охорони здоров

21:03

ФСБ РФ пред'явило остаточні обвинувачення всім полоненим українським морякам

19:23

Звільнено керівників чотирьох митниць

18:55

Головним представником ЄС в Україні призначили естонського дипломата

18:37

Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності

18:27

Міністру Насалику повідомили про підозру

18:03

Зеленський підписав указ про «ефективну» боротьбу з контрабандою і корупцією на митниці

17:32

Одеський суд повністю виправдав мера Труханова

17:20

НАБУ та СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна

16:32

Зеленський повернув Безсмертного до «мінського процесу»

16:21

Заступник голови фракції БПП побачила свій рейтинг – і знялася з виборів

16:06

В уряді спростували новину про затримання глави Фонду держмайна (фото)

15:24

Зеленський підписав указ про покращення Інтернету

10:50

Апеляційний суд визнав незаконним підвищення ціни на газ і тепло у 2016 році

10:38

Протягом двох років на імітацію «захисту інформаційного простору» Мінстець витратило 400 млн бюджетних гривень

09:54

Московські організатори «телемосту посмішок і щастя» хотіли показати всю підлість і огидність «загадкової російської душі»

08:08

Дoба ООС: знищено двох окупантів

08 июля

20:59

Секретар РНБО дійшов висновку: телеміст скасовано – інформвійна продовжується

18:59

Заява саміту Україна - ЄС: «Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу рейсу MH17»

18:46

Зеленський хоче почати відбудувати міст у Станиці Луганській – не чекаючи демонтажу бойовиками своїх укріплень

18:31

На саміті Україна-ЄС підписано декілька угод на 127 млн євро

18:14

Вже колишній кандидат від «Слуги народу» заявляє, що її виключили зі списку партії за «позицію щодо ПриватБанку», скаржиться на погрози і «шавок»

16:18

Віце-прем'єра з питань європейської інтеграції України не пустили на саміт Україна-ЄС

15:56

Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ

15:14

ГПУ викликала на допит власника телеканалу NewsOne та ведучого

14:53

Справу Єфремова перенесли до Києва

14:31

Головний «слуга народу» пояснив, чому кум дружини Медведчука залишився у списку кандидатів

13:26

Телеканал Медведчука скасував «міст» з Росією

Доба ООС: постраждали 9 українських військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 10 липня говориться:

«9 липня збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу ШИРОКИНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд ЛОМАКИНОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм;

двічі неподалік ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів;

два рази околиці НОВОМИХАЙЛІВКИ – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;

поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

п'ять разів поряд КРАСНОГОРІВКИ – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік ПИЩЕВИКА – з автоматичного гранатомету;

околиці ЧЕРМАЛИКА – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 8 разів:

двічі поблизу ТРАВНЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;

неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм;

в районі населеного пункту ШУМИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 120 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

двічі неподалік КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці НОВОТОШКІВСЬКОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

10 Июля 2019 08:13

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (30)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (65)

Урочистого рукостискання від Зеленського (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 