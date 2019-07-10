Доба ООС: постраждали 9 українських військових Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 10 липня говориться: «9 липня збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: чотири рази поблизу ШИРОКИНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд ЛОМАКИНОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм; двічі неподалік ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів; два рази околиці НОВОМИХАЙЛІВКИ – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів; поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; п'ять разів поряд КРАСНОГОРІВКИ – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік ПИЩЕВИКА – з автоматичного гранатомету; околиці ЧЕРМАЛИКА – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 8 разів: двічі поблизу ТРАВНЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; три рази поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм; неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм; в районі населеного пункту ШУМИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено. Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поряд МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 120 мм. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: двічі неподалік КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм; поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці НОВОТОШКІВСЬКОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 10 Июля 2019 08:13 Опубликовать Tweet





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