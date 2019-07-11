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Нарешті завершено розгляд поправок до Виборчого кодексу

Верховна Рада завершила розглядати поправки до проєкту Виборчого кодексу (3112-1).


Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Отже, колеги, ми завершили розгляд поправок і тепер можемо перейти до кінцевого обговорення і прийняття рішення», - заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Парламентарії розглянули всі 4568 поправок до Виборчого кодексу.

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні, до якого було подано 4568 поправок.


"ОБКОМ"

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11 Июля 2019 10:51

 

 

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