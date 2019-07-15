Добa ООС: без втрат

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 15 липня говориться:

«14 липня збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;

два рази поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

тричі околиці КРАСНОГОРІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту МАР'ЇНКА – з міномету калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

три рази поблизу ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік ПОВЛОПІЛЯ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

поблизу КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поряд ЗАЙЦЕВОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

два рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

в районі населеного пункту ПОПАСНА – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В результаті ворожих обстрілів втрати з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

двічі поряд ВОДЯНОГО – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

неподалік ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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15 Июля 2019 08:25

 

 

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