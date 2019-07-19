Cправа про розтрати у Міноборони: НАБУ обшукує спортклуб Порошенка

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в елітному спортивному клубі «5 елемент» та компанії «Богдан Моторс».

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ зазначають, що обшуки проходять в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

Спортивний клуб і компанію пов'язують з п'ятим президентом України Петром Порошенком.