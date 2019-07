Справа «Роттердам+»: ICU повідомляє про обшук Національне антикорупційне бюро України здійснює обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві.

ICU заявляє, що раніше повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації, і розцінює ці слідчі дії «не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний політичний контекст», повідомляє Інтерфакс-Україна. «Причиною цього тиску ICU вбачає невдоволення нинішньої влади та її оточення реформами, проведеними їхніми попередниками, деякі з яких раніше працювали в ICU», - йдеться в заяві компанії в п'ятницю. У ній зазначено, що група працює в штатному режимі, проте в цьому разі зазнає супутніх збитків, будучи суб'єктом економічної діяльності і не маючи жодного стосунку до політичних процесів у країні. Згідно з повідомленням ICU, обшук здійснюється в рамках так званої справи «Роттердам+» - відкритого в березні 2017 року кримінального провадження стосовно посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за фактом можливого порушення (№52017000000000209). «Як законослухняна компанія, ICU повністю сприяла правоохоронцям, вкотре надавши всі затребувані документи. Претензії з боку правоохоронних органів щодо цих операцій до компанії не надходили», - йдеться в заяві. Заснована в 2006 році фахівцями з ING інвестгрупа ICU - фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи. Під її управлінням перебувають активи обсягом понад $500 млн. Власником групи є її топ-менеджмент: керуючим партнерам Макару Пасенюку та Костянтину Стеценку належить відповідно 45,011005% та 44,992663% акцій, ще 9,996332% - екс-міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину. Іще донедавна співвласник компанії Олександр Вальчишен у 2019 році продав свій пакет 6,58474% керуючим партнерам. Раніше співвласником і головою ради директорів групи була Валерія Гонтарева, яку за пропозицією п'ятого президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаді глави Національного банку України. Окрім цього, деякий час в ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП. Як повідомлялося, Солом’янський райсуд Києва на початку 2018 року надав НАБУ доступ до документів ICU Investment Management Ltd. щодо купівлі в інтересах будь-яких осіб євробондів ДТЕК у період із березня 2015 року до квітня 2016 року і їх продажу з квітня 2016 до кінця 2017 року. «У ході проведення досудового розслідування встановлено, що компаніями - ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., що входять до групи компаній ICU, де раніше працював голова НКРЕКП, у період із вересня 2015 року по травень 2016 року (період розроблення Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни (ОРЦ) електроенергії) на Ірландській фондовій біржі здійснювалось придбання цінних паперів, емітентом яких є DTEK Finance plc», - йдеться в судових матеріалах. За даними НАБУ, після прийняття НКРЕКП Порядку формування прогнозної ОРЦ електроенергії (формули «Роттердам+») вартість куплених ICU євробондів ДТЕК зросла на 60%. «Вищевказані факти можуть свідчити про те, що завдяки прийняттю головою та членами НКРЕКП постанови №289 вартість придбаних ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. єврооблігацій DTEK Finance plc. значно зросла, що дозволило невстановленим слідством особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки», - констатується в підготовлених НАБУ матеріалах. В ICU спростовують усі обвинувачення і заявляють: усі операції були ринковими і здійснені в повній відповідності до законодавства. НАБУ підозрює членів НКРЕКП у змові в інтересах генкомпаній під час затвердження формули «Роттердам+». НКРЕКП почало застосовувати новий порядок формування прогнозної ОРЦ на електроенергію з квітня 2016 року. В Україні інвестгрупі ICU належить банківська група «Авангард», до якої, окрім однойменного банку, входять також ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», компанія з управління активами (КУА) «Інвестиційний капітал Україна», КУА - Адміністратор пенсійних фондів «АПінвест». У її складі також відкритий пенсійний фонд «Династія», закритий недиверсифікований корпоративний інвестфонд (ЗНКІФ) «Інвестиційний капітал - стабільне зростання» і венчурні КІФ «Відновлення», «Інфініті профіт» та Адвентура». ICU в 2018 збільшила активи під управлінням в Україні на 14% - до 3,5 млрд грн.

