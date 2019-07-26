Посол Євросоюзу нагадав, що не ArcelorMittal влаштував «екоцид» у Маріуполі, а комбінати Ахметова

Посол ЄС Хюг Мінгареллі, який наприкінці літа завершує свою місію в Україні, вперше публічно коментував дії СБУ на «ArcelorMittal Кривий Ріг».

В інтерв’ю Європейській правді Хюг Мінгареллі, зокрема, зазначив:

«Те, що відбувається – рейди СБУ по комерційних компаніях – вже шкодить інвестиційній привабливості України.

Звісно, є потреба боротися з корупцією, в тому числі у сталеливарній галузі. Але невже ситуація в ArcelorMittal – найгірша в Україні? Я не фахівець і не маю відповіді, але коли був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а мабуть, від заводу «Метінвесту»…

Взагалі дещо дивно бачити Службу безпеки України в таких справах, і ми всі були цим здивовані…

Під час зустрічі з президентом Руслан Рябошапка сказав нам, що вони працюють над «новою концепцією» реформи СБУ. Чи буде за нею у складі служби департамент «К»? Я цього не знаю, деталей нам не надали. Але очевидно, що нашими попередніми рекомендаціями вони не повністю задоволені».

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