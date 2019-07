Ділянку «Дельфін» отримала компанія колишнього депутата Держдуми Росії Американську Trident Acquisitions Corp. визнано переможцем конкурсу з розробки на підставі угоди про розподіл продукції (УРП) вуглеводневої ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря, повідомив CEO та один з її акціонерів Ілля Пономарьов.

«Це була важка боротьба, але наша заявка була набагато вигідніша для України», - написав він на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна. Екс-депутат Держдуми Пономарьов, якому в травні цього року президент Порошенко надав українське громадянство, подякував за довіру, виявлену урядом та особисто главою Міненерговугілля Ігорем Насаликом. «Обіцяємо вас не підвести і зробити все можливе для якнайшвидшого початку видобутку!» - заявив голова Trident Acquisitions. Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 12 квітня 2019 року оголосив конкурс на розробку вуглеводнів у межах ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря на умовах УРП терміном на 50 років. Згідно з умовами конкурсу, термін подання заявок на участь у ньому становив 60 днів, що на 30 днів менше за термін, відпущений для подання заявок на конкурс із дев'яти ділянок на суші. Експертна спільнота, зокрема представники проекту з енергетичної безпеки (ESP) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), неодноразово порушували питання щодо того, що 60 днів недостатньо для проведення потенційними учасниками конкурсу оцінки геологічної та юридичної інформації щодо цієї ділянки. На початку червня глава Адміністрації Зеленського Андрій Богдан закликав Кабінет Міністрів продовжити на 60 днів термін прийому заявок на участь у конкурсі щодо «Дельфіна2. Проте розкриття конвертів відбулося відповідно до конкурсної документації - через 60 днів. Заявки на участь подали чотири компанії. Окрім Trident, на конкурс подалася американська Frontera Resources Corporation, якій належить ініціатива про розробку ділянки «Дельфін» за УРП, підконтрольна Державній нафтовій компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР) Caspian Drilling International Ltd та одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні «Укрнафтобуріння». Американську Trident Acquisitions Corp було засновано в березні 2016 року як спеціалізовану компанію з цільового злиття та поглинання (special purpose acquisition company, SPAC). У середині минулого року провела IPO на фондовому майданчику NASDAQ, за підсумками якого повідомила про залучення $201,25 млн. Планувалося, що ці кошти буде спрямовано на інвестиції в поглинання енергоактивів у Східній Європі з фокусом на Україну. Згідно з річним звітом за 2018 рік, на 15 травня 2019 року Пономарьову належало 7% через Eastpower OÜ and Fivestar OÜ, де він також є директором. Серед інших великих акціонерів і бенефіціарів канадська Polar Asset Management Partners Inc. - 9,2%, Ендрю Вейсс (Andrew M. Weiss) і Weiss Asset Management LP з WAM GP LLC - 8,1%, Сандер Гербер (Sander Gerber) і Hudson Bay Capital Management LP - 6,3%. Президентом компанії та її CFO є російський інвестбанкір Вадим Коміссаров, якому належать близько 0,44% акцій, головним операційним директором - екс-керівник «Смарт-Холдингу» Олександр Тимофєєв. Серед директорів також співвласник найбільшої української торговельної мережі АТБ Геннадій Буткевич. Згідно з даними на кінець березня цього року, активи Trident Acquisitions становили $210,05 млн, з яких $205,28 млн було вкладено в американські казначейські зобов'язання.

