 

26 июля

16:10

НАБУ оприлюднило записи розмов суддів з Окружного

14:35

ГПУ про обшуки Окружного адмінсуду Києва: його діяльність «становить загрозу національній безпеці»

13:37

Ділянку «Дельфін» отримала компанія колишнього депутата Держдуми Росії

13:22

Посол Євросоюзу нагадав, що не ArcelorMittal влаштував «екоцид» у Маріуполі, а комбінати Ахметова

11:19

ЗЕрада: до парламенту проходять 254 «слуг народу»

10:16

ЦВК опрацювала 100% протоколів

08:29

Доба ООС: український військовослужбовець отримав поранення

25 июля

18:12

Російській танкер поки ще залишається в Україні – без екіпажу

17:49

Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР, і наполягає на «справі проти Портнова»

16:55

Затриманого екс-керівника поліції Одеської області підозрюють у продажі речових доказів – цигарок

14:57

СБУ затримала танкер, яким Росія блокувала українські кораблі біля Керчі

11:41

«Розвідниця Кет»: заступником глави Служби зовнішньої розвідки стала Катерина Сляднєва з прокуратури Києва

11:23

Королевська та Штепа не змогли завадити перемогти кандидату від «Батьківщини»

08:32

Дoбa ООС: поранено одного українського військового

24 июля

22:55

В Росії затримали 14 українських моряків

21:46

Зеленський обговорив з прем'єром Італії вирок нацгвардійцю Марківу

19:16

Бойовики не дозволили спеціалістам обстежити міст у Станиці Луганській

17:43

Майбутній генеральній прокурор вважає «наїзд» Зеленського і Баканова на «ArcelorMittal Кривий Ріг» законним «абсолютно»

16:48

Брат представника Зеленського в Раді теж буде в Раді

15:49

Денісова каже, що «домовленості про повернення українських моряків вже досягнуто». Безсмертний закликав «зняти рожеві окуляри»

14:31

Перерахунок голосів підтвердив поразку брата Медведчука

13:20

В уряді підтверджують: ОПУЗ просить внести подання на звільнення Кличка

13:11

Глава ОПУЗу Богдан вже просить Кабмін звільнити Кличка з посади глави КМДА

13:00

Уряд не проти, щоб Івано-Франківську ОДА очолив менеджер Ахметова

12:52

Гладковський-Свинарчук-старший ледве встиг повернутися до корпорації «Богдан», а НАБУ вже той «Богдан» обшукує

12:29

«Кривий Ріг - Портнов - «Квартал» - РНБО - транзит»: дещо про команду нового заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони

11:59

Єфремов вийшов за ворота СІЗО і заявив, що він з політикою не «зав'язує», в натурі

10:22

Зеленський десь відкопав раритетне «нове обличчя» – і призначив його заступником секретаря РНБО

08:59

У Коломойського вражені: виявляється, прем’єр Гройсман знає таблицю множення

08:12

Доба ООС: в окупантів 3 по «200»

Ділянку «Дельфін» отримала компанія колишнього депутата Держдуми Росії

Американську Trident Acquisitions Corp. визнано переможцем конкурсу з розробки на підставі угоди про розподіл продукції (УРП) вуглеводневої ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря, повідомив CEO та один з її акціонерів Ілля Пономарьов.


«Це була важка боротьба, але наша заявка була набагато вигідніша для України», - написав він на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Екс-депутат Держдуми Пономарьов, якому в травні цього року президент Порошенко надав українське громадянство, подякував за довіру, виявлену урядом та особисто главою Міненерговугілля Ігорем Насаликом.

«Обіцяємо вас не підвести і зробити все можливе для якнайшвидшого початку видобутку!» - заявив голова Trident Acquisitions.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 12 квітня 2019 року оголосив конкурс на розробку вуглеводнів у межах ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря на умовах УРП терміном на 50 років.

Згідно з умовами конкурсу, термін подання заявок на участь у ньому становив 60 днів, що на 30 днів менше за термін, відпущений для подання заявок на конкурс із дев'яти ділянок на суші. Експертна спільнота, зокрема представники проекту з енергетичної безпеки (ESP) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), неодноразово порушували питання щодо того, що 60 днів недостатньо для проведення потенційними учасниками конкурсу оцінки геологічної та юридичної інформації щодо цієї ділянки.

На початку червня глава Адміністрації Зеленського Андрій Богдан закликав Кабінет Міністрів продовжити на 60 днів термін прийому заявок на участь у конкурсі щодо «Дельфіна2. Проте розкриття конвертів відбулося відповідно до конкурсної документації - через 60 днів. Заявки на участь подали чотири компанії. Окрім Trident, на конкурс подалася американська Frontera Resources Corporation, якій належить ініціатива про розробку ділянки «Дельфін» за УРП, підконтрольна Державній нафтовій компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР) Caspian Drilling International Ltd та одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні «Укрнафтобуріння».

Американську Trident Acquisitions Corp було засновано в березні 2016 року як спеціалізовану компанію з цільового злиття та поглинання (special purpose acquisition company, SPAC). У середині минулого року провела IPO на фондовому майданчику NASDAQ, за підсумками якого повідомила про залучення $201,25 млн. Планувалося, що ці кошти буде спрямовано на інвестиції в поглинання енергоактивів у Східній Європі з фокусом на Україну.

Згідно з річним звітом за 2018 рік, на 15 травня 2019 року Пономарьову належало 7% через Eastpower O&#220; and Fivestar O&#220;, де він також є директором. Серед інших великих акціонерів і бенефіціарів канадська Polar Asset Management Partners Inc. - 9,2%, Ендрю Вейсс (Andrew M. Weiss) і Weiss Asset Management LP з WAM GP LLC - 8,1%, Сандер Гербер (Sander Gerber) і Hudson Bay Capital Management LP - 6,3%.

Президентом компанії та її CFO є російський інвестбанкір Вадим Коміссаров, якому належать близько 0,44% акцій, головним операційним директором - екс-керівник «Смарт-Холдингу» Олександр Тимофєєв. Серед директорів також співвласник найбільшої української торговельної мережі АТБ Геннадій Буткевич.

Згідно з даними на кінець березня цього року, активи Trident Acquisitions становили $210,05 млн, з яких $205,28 млн було вкладено в американські казначейські зобов'язання.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

26 Июля 2019 13:37

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (11)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (9)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (47)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (94)

Урочистого рукостискання від Зеленського (39)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 