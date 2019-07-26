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НАБУ оприлюднило записи розмов суддів з Окружного
Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
«Роз`яснення щодо обшуків в Окружному адмінсуді Києва» розміщено на Youtube.
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