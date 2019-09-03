СБУ знову прийшла на «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Служба безпеки України у вівторок прибула на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для огляду об'єктів коксохімічного виробництва у рамках розслідування кримінального провадження за статтею «екоцид», фахівців підприємства не допустили до участі в огляді, заявляють у ПАТ.

«На підприємство допущено 11 представників СБУ у супроводі фахівців головного управління екологічної інспекції та Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області й Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. При цьому співробітники СБУ відмовилися допускати до участі в огляді фахівців підприємства, тим самим позбавивши їх можливості належним чином оцінити вимірювання, що проводяться, та дії», - йдеться в прес-релізі «АрселорМіттал Кривий Ріг», повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні зазначено, що представники СБУ спільно з екологами здійснюють огляд вуглепідготовчого та коксового цехів, а також цехів уловлювання та сіркоочистки коксохімічного виробництва. Огляд проводиться на підставі постанови Бабушкінського районного суду м. Дніпра від 13 серпня у рамках розслідування кримінального провадження за ст. 441 КК України (екоцид).

У ПАТ вбачають у провадженні, відкритому за цією статтею, «очевидні ознаки вибірковості» щодо підприємства і «тиск на його бізнес».

«АрселорМіттал Кривий Ріг» створив усі умови, щоб представники СБУ та екологи змогли здійснити огляд виробничої території та отримати проби із стаціонарних джерел викидів наведених вище цехів коксохімічного виробництва. Перевірці підлягають 42 джерела викидів. На 18:30 завершено перевірку тільки одного з них (розпочалася приблизно о 15:30)», - зазначено в прес-релізі.

Як повідомлялося, 20 липня СБУ проводила обшуки на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

СБУ відкрила кримінальне провадження за забруднення підприємством навколишнього середовища (ст.441 КК України - екоцид).

Раніше Зеленський розкритикував «ArcelorMittal Кривий Ріг» за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні та закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали внаслідок шкідливих викидів в атмосферу.