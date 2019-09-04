Влада пропонує введення для IT-галузі збору до «Фонду розвитку людського капіталу» - щоб «галузь росла швидше»

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував створити Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі, який керувався би самою галуззю.

«Проблема - брак кадрів... Ми сподіваємося створити умови, щоб галузь росла швидше», - сказав Гончарук у кулуарах зустрічі уряду з представниками ІТ-індустрії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, кошти цього фонду підуть на стипендії для талановитих студентів, гранти для молодих вчених і створення освітньої інфраструктури.

У свою чергу голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов повідомив, що пропонується ввести спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі.

Голова ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу. Він адмініструватиметься службою і надходитиме до фонду, керованого галуззю, а його ставку буде поступово піднято з 1% у 2020 році до 5% в 2024 році.

Зі слів Верланова, ця опція оподаткування надасть більше гарантій і переваг, однак перехід на неї є добровільним, і охочі можуть залишитися на сьогоднішній третій формі оподаткування «спрощенців».

Як зауважив Гончарук, в уряді розраховують, що це дасть змогу через 10 років збільшити експорт галузі з $3 млрд до $10 млрд, кількість працівників у галузі зросте зі 165 тис. до 650 тис. осіб.