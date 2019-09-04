Податкова виставила претензії до «ArcelorMittal Кривий Ріг» на 9 мільярдів

 

10 сентября

19:28

Заступником Богдана став адвокат Єфремова

18:10

Зеленський вирішив розігнати Центрвиборчком

15:06

В Раді домовилися: у майбутньому не будуть голосувати так, як голосували за закон про імпічмент

14:27

Скасовано рішення Єврокомісії щодо допуску «Газпрому» до газопроводу OPAL

11:22

«Слуги Зеленського» прийняли запропонований Зеленським закон про імпічмент

08:41

Доба ООС: 13 обстрілів, поранено одного військового

09 сентября

08:49

Доба ООС: постраждав один військовий

08 сентября

08:57

Зеленський і Путін висловили один одному своє задоволення

08:39

Доба ООС: 14 обстрілів, без втрат

07 сентября

20:50

Євро-2020: Литва – Україна – 0:3

14:59

Зеленський прокоментував ситуацію з Цемахом

13:52

35 українських полонених повернулися додому

06 сентября

08:35

Доба ООС: один військовий загинув, одного поранено

05 сентября

15:58

Нацрада з питань ТБ звертатиметься до суду щодо анулювання ліцензії одного з «медведчуківських» телеканалів

14:22

НБУ знизив облікову ставку до 16,5%

13:39

Путін застеріг Зеленського від «переслідування» Медведчука

13:05

АМКУ прийняв рішення про примусовий поділ компанії Фірташа

12:41

Цемаха звільнено під особисте зобов'язання, електронного браслета він не носитиме

12:20

Суд звільнив з-під варти свідка у справі MH17 Цемаха

11:45

Суд дозволив затримати колишнього голову НКРЕКП Вовка

11:26

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» здивовані заявою ДПС про «9 мільярдів» - ДПС цю заяву вже спростувала

11:01

ВАКС починає роботу. Зеленський обіцяє допомогу

08:17

Доба ООС: загинув один військовий

04 сентября

21:15

Керівники фракцій Київради просять Зеленського призначити Кличка головою КМДА

20:46

Обрано уповноваженого з захисту державної мови

19:37

В обмін на міст, мобільний зв’язок і інші пропозиції України бойовики ОРДЛО можуть повернути «націоналізований» хлібозавод

19:00

Окружний суд призупинив ліквідацію патріархату Філарета

17:32

Прем’єр Гончарук: звільнення Кличка – це «посилення Кличка»

17:23

Кличко про своє звільнення: це позбавляє киян «права обирати владу»

15:02

Новий уряд погодив звільнення Кличка

Податкова виставила претензії до «ArcelorMittal Кривий Ріг» на 9 мільярдів

Офіс великих платників податків ДФС завершив податковий аудит компанії «ArcelorMittal Кривий Ріг» та повідомив про податкові претензії у розмірі 9 мільярдів гривень.


Про це під час спілкування з журналістами заявив голова офісу Євген Бамбізов, передає Інтерфакс-Україна.

«На сьогодні завершено масивний аудит підприємства, ми визначаємо претензії в 9 млрд грн», - підкреслив Бамбізов.

За його словами, основна сума пов'язана зі сплатою рентної плати за використання надр, заниженням орендної плати за землю. Окрім цього, серед претензій офісу - робота з підприємствами, які мають ознаки фіктивних.

«Ми готові передати ці матеріали до правоохоронних органів. З цього питання ми активно співпрацювали зі Службою безпеки, вони нам надавали інформацію щодо рентної плати і податку на землю, а ми вже аналізували її і вийшли на кінцевий результат», - додав він.

Нагадаємо, 20 липня СБУ провела обшуки в «ArcelorMittal Кривий Ріг».

Безпосередньо перед цим Зеленський розкритикував підприємство за невиконання в строки зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку особам, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

В.о. глави СБУ Іван Баканов 22 липня звинуватив менеджмент АМКР в недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

«ArcelorMittal Кривий Ріг» заперечував звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявив про збитки в 1 млн доларів за підсумками місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок.

Після цього топ-менеджери «ArcelorMittal Кривий Ріг» в кінці липня зустрілися із Зеленським, а також провели переговори з представниками його Офісу.

Сторони обговорили можливості поліпшення екологічної ситуації та впровадження соціальних проектів в Кривому Розі. В результаті досягли домовленості про реалізацію п'яти кроків в продовженні модернізації підприємства і зниженні впливу на навколишнє природне середовище, а також по реалізації соціальних проектів.

Проте 3 вересня Служба безпеки знову прийшла на «ArcelorMittal Кривий Ріг» для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.

«ArcelorMittal Кривий Ріг» - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь» на відкритому конкурсі в 2005 році за 24,2 млрд грн.


Економічна правда

Версия для печати  Версия для печати

04 Сентября 2019 14:14

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (52)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (112)

Урочистого рукостискання від Зеленського (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 