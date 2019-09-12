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Рада ще раз відтермінувала штрафи для власників «євроблях»

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження на 90 днів пільгового періоду, протягом якого до власників автомобілів на іноземній реєстрації не застосовуватимуть штрафні санкції за порушення митного режиму перебування таких машин в Україні.


За відповідний закон проголосувало 284 депутати, повідомляє Громадське.

Таким чином, власників «євроблях» звільнено від штрафів до 20 листопада 2019 року.

Автори законопроєкту зазначають, що дане відтермінування буде останнім і більше депутати не будуть продовжувати термінів періоду звільнення власників «євроблях» від штрафів.

Зазначимо, що попередній період звільнення від штрафів тривав до 22 серпня. Тоді набули чинності наступні штрафні санкції:

- у разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн,

- якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тисяч грн або конфіскація таких авто,

- аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення,

- крім цього, передбачено відповідальність за передачу «євробляхи» у володіння або розпорядження іншій особі, а також її використання у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 34 тис. грн.

Після закінчення пільгового періоду податківці встигли оштрафувати 240 власників «євроблях».

Раніше повідомлялось, що у Міністерстві інфраструктури України підтримали ініціативу Зеленського щодо відстрочення введення штрафних санкцій для водіїв авто на єврономерах.

Нагадаємо, 16 травня 236 депутатів проголосували за відтермінування введення штрафів для власників «євроблях». У змінах термін, протягом якого власників «євроблях» не штрафуватимуть, продовжили ще на 90 днів — до 24 серпня 2019 року.

23 листопада 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру розмитнення автівок, зокрема з європейськими номерами, та закон, який підвищує відповідальність за порушення правил розмитнення автомобілів.

22 лютого 2019 року сплив термін пільгового розмитнення авто на єврономерах, протягом якого зареєструвати автомобіль в Україні можна було зі знижкою у 50%. Протягом «пільгового періоду розмитнили понад 124 тисячі «євроблях». Власники таких авто сплатили до бюджету 7,67 мільярда гривень.


"ОБКОМ"

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12 Сентября 2019 11:25

 

 

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